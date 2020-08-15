الطيران المدني تبلغ شركات الطيران بضرورة التزام جميع مسافريها باجراء فحص (pcr)

اعلنت سلطة الطيران المدني، السبت، انها ابلغت شركات الطيران بضرورة التزام جميع مسافريها باجراء فحص (pcr).

وقالت السلطة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "أجرت تدقيق متواصل عبر فرق عمل ميدانية على فحص (pcr) للمسافرين القادمين والمغادرين في مطار بغداد الدولي، حسب توجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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وأكدت السلطة "بضرورة التزام شركات الطيران العاملة في البلاد بتبلغ جميع مسافريها الكرام لإجراء فحص ‏ (pcr) قبل 48 ساعة على موعد سفرهم سواء كانت للرحلات القادمة او المغادرة للمطارات العراقية".

يذكر أن سلطة الطيران المدني العراقي أجرت اليوم تدقيق مستمر لكافة الرحلات الجوية المنفذة ياتي ذلك من أجل تطبيق شروط السلامة والوقاية الصحية من فيروس كورونا ولتوفير أجواء السفر الآمن للمواطنين.