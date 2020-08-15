تعرف على إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن شفاء101 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 57.473.



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وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 82.344 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 330 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 63.819 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كوفيد 19»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 359 حالة. وأعربت عن خالص تعازيها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.