موافقة السيسي على إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي، منها موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة.

وقالت صحيفة (الأهرام) في افتتاحيتها، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة "جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة ومقرها هضبة الجلالة وجامعة المنصورة الجديدة" إضافة جديدة للتعليم الجامعي في مصر.

وأضافت أن هذه الجامعات التي تنشر على أرض مصر في سيناء والعلمين بمرسى مطروح والجلالة بالسويس والمنصورة بالدقهلية هي مؤسسات تعليمية كبرى تضمن لشباب مصر مستوى تعليم جامعي على أعلى مستوى يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ويضع هذه المحافظات في المكانة الطبيعية في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي، وعبر عن ذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهو يطلع على تقرير وزير التعليم العالي بشأن هذه الجامعات بعد صدور القرار الجمهوري بإنشائها.

ونقلت الصحيفة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار قوله إن الجامعات الأهلية الأربعة هي جامعات غير هادفة للربح، حيث يعاد ضخ فوائد الدخل سنويا في ميزانية الجامعة العام الثاني، وتسهم هذه الجامعات في إتاحة تعليم بالجودة العالية عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، هذه الجامعات المصرية الأهلية تسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي 2030.

وأضاف عبد الغفار أنه تم وضع الأسس العامة لنظام الدراسة بالجامعات الأهلية بالساعات المعتمدة وصممت البرامج الدراسية المناسبة لسوق العمل والمتوافقة مع معايير الجودة المحلية والدولية، وتعرض مجموعة متكاملة من البرامج الدراسية غير التقليدية، حيث تقدم جامعة الملك سلمان الدولية 54 برنامجا تعليميا، وجامعة الجلالة 66 برنامجا، وجامعة العلمين الجديدة 43 برنامجا، وجامعة المنصورة الجديدة 28 برنامجا تعليميا.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء تقام على ثلاثة فروع الأول بشرم الشيخ على مساحة 35 فدانا، ويضم 4 كليات هي كليات السياحة والضيافة والألسن واللغات التطبيقية والعمارة والفنون والتصميم، وفرع رأس سدر على مساحة 330 فدانا، ويضم 4 كليات هي "الطب البيطري والزراعات الصحراوية والعلوم الإدارية وعلوم المجتمع"، وفرع الطور على مساحة 355 فدانا، ويضم 7 كليات هي "الهندسة والطب والعلوم والصناعات التكنولوجية وعلوم هندسة الحاسبات والصيدلة والتمريض".

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وأضافت أن جامعة الجلالة بمحافظة السويس تضم 15 كلية هي "كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون والعلوم الإدارية والطب والعلوم الأساسية والهندسة والعمارة والإنتاج الإعلامي وعلوم التمريض والعلاج الطبيعي والعلوم الصحية التطبيقية وطب الأسنان وعلوم هندسة الحاسبات والغذاء والصناعات الغذائية والعلوم الصيدلية"، كما تضم جامعة العلمين الدولية 11 كلية هي إدارة الأعمال والدراسات القانونية الدولية للسياحة والضيافة والفنون والتصميم والهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم والطب البشري وطب الفم والأسنان والصيدلة والدراسات العليا"، ويوجد بها مستشفى جامعي.

وتابعت أن جامعة المنصورة الدولية تضم 9 كليات هي إدارة الأعمال والمعاملات القانونية الدولية وعلوم وهندسة المنسوجات والهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والطب البشري وطب الفم والأسنان والصيدلة والعلوم، وبها مستشفى جامعي.

أما صحيفة الجمهورية فركزت في افتتاحياتها على (الشباب) قائلة إن الشباب هم أعمدة المستقبل، وهم بناة الحاضر والمستقبل، وهم ركيزة التقدم والتنمية، مضيفة "إذا أردت أن تقارن بحق بين أمة وأخرى قارن بين شباب هذه وتلك.. فالشباب هم ركيزة وعصب أي تقدم وبناء وتنمية واستقرار يحملون مشاعل المستقبل وبهم تزدهر الدول وتنهض الأوطان.. ثروة حقيقية لو تم استغلالها جيدا بالشكل الصحيح سوف تتقدم الأمة وترقى البلاد.. والدولة المصرية شابة تحظى بنسبة تفوق الـ 60% من سكانها من الشباب".

وأوضحت الصحيفة أن التجربة المصرية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الـ 6 سنوات الماضية ارتكزت على تفجير طاقات الشباب واستنهاض وطنيتهم وإرادتهم الصلبة في تخليص مصر من أزماتها ومشاكلها التي خلفتها العقود الماضية، والتي تجاهلت وأنكرت قدرة وحق الشباب في أن يكون له وطن قوي يمتلك القدرة الشاملة في جميع المجالات.

وأشارت إلى أن الجهود لا تتوقف من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشباب وتبني مشاكلهم والعمل على حلها ليكونوا في مقدمة الصفوف لحماية هذا الوطن من الخطر والمخاطر ومجابهة التحديات والمضي قدما في بناء الوطن وإنجاز المشروعات القومية العملاقة التي تنطلق في ربوع الوطن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مؤكدة أن الشباب هم الوقود والطاقة التي تبني الوطن وتحقق التقدم والرخاء في كل زمان ومكان.

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