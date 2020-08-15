حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تقفز مجددا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بأرقام ثلاثية لليوم الثاني على التوالي، حيث تواصل البلاد تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات نتيجة للعدوى المحلية.

ومن بين 166 حالة جديدة تم تسجيلها اليوم، كانت 155 حالة نتيجة عدوى محلية، وفقا لبيانات المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. وبهذه الإصابات الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 15 ألفا و39 إصابة.

وارتفعت الحصيلة التي أعلنت صباح اليوم السبت مقارنة بـ138 إصابة سجلت في وقت متأخر من يوم الجمعة، وهي أعلى زيادة محلية منذ 11 مارس عندما سجلت كوريا الجنوبية 242 إصابة يومية جديدة، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب.

وذكرت وكالة يونهاب أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حذرت من أن منطقة سول الكبرى تتجه نحو ارتفاع آخر في عدد الحالات، وقالت الحكومة أمس الجمعة إنها تدرس تعزيز الإجراءات الوقائية.​