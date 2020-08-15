"كورونا" في 24 ساعة| تراجع جديد للإصابات في مصر.. و21 مليون إصابة حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 17حالة جديدة.

وتبدأ وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، تنفيذ قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل "PCR" للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

فيما أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن عدد الإصابات في أنحاء العالم قد اقترب من 21 مليونا، مساء اليوم الجمعة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

انخفاض جديد.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الجمعة

القليوبية تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في "عزل العجمي" إلى 430 حالة

اليوم.. بدء قرار حظر دخول الأجانب بدون تحليل "PCR" سلبي

وفاة ثاني طبيب مصري بالكويت بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة ممرضة بعد إصابتها بفيروس كورونا في كفر الشيخ

121 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصراتة الليبية

إسبانيا تعلن تسجيل 2987 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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الجزائر: ارتفاع الإصابات بالكورونا إلى نحو 38 ألف إصابة و1351 حالة وفاة

كوريا الجنوبية: أكثر من 120 حالة إصابة جديدة بكورونا في العاصمة وضواحيها

برشلونة يُعلن إصابة أومتيتي بكورونا

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم 21 مليونا

"الصحة العالمية" تدعو إلى تعاون دولي أكبر خلال البحث عن لقاح كورونا

الدنمارك تخفف قواعد الزيارات السياحية وتبقي على إغلاق النوادي الليلية

إسبانيا: إعادة القيود على النوادي الليلية بسبب زيادة إصابات كورونا

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات أو فتحات تهوية

تحذير وتشكيك دولي من لقاح "سبوتنيك".. والصحة الروسية: غير مضمون

مستشفيات بلجيكا تخزن الأدوية استعدادا لموجة ثانية من كورونا

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بريطانيا توقع اتفاقا للحصول على 90 مليون جرعة من لقاحات كورونا المحتملة

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