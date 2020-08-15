المكسيك تسجل 5618 إصابة جديدة و615 حالة وفاة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المكسيك إلى 511 ألفا و 369 إصابة، حيث يعتقد مسؤولو الصحة إن الإصابات وصلت إلى ذروتها في البلاد.

كما تم تسجيل 5618 إصابة جديدة يوم الجمعة فضلا عن 615 حالة وفاة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 55908 حالات.

وقال مساعد وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل إن المكسيك وصلت إلى ذروة الإصابات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، موضحا "وصلنا الآن إلى أقصى نقطة في المنحنى".

ومع ذلك، توقع المسؤول المكسيكي استمرار الموجة الثانية من تفشي الفيروس حول العالم لبعض الوقت مشيرا إلى أن هذه ظاهرة "ستستمر معنا في العالم كله لعدة أعوام".​