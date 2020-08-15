“خطوة تاريخية”..ملك البحرين يهنئ الشيخ محمد بن زايد باتفاق السلام مع إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ورحب ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة، الجمعة، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، بالخطوة التاريخية التي اتخذتها دولة الإمارات بالإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

وأشار ملك البحرين خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي، إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز جهود السلام والاستقرار.

وأكد الشيخ حمد بن عيسى أن ما تم الاتفاق عليه بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، والذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية، يعد خطوة تاريخية ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام، وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار.

كما أثنى عاهل البحرين على المواقف المشرفة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

Advertisements

وقد أعرب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن اعتزازه بالتوافق بين البلدين الشقيقين تجاه قضايا المنطقة، مثمنًا مواقف مملكة البحرين وجهودها الخيرة في دعم مساعي إحلال السلام والأمن في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.

وأقيمت أمس الخميس معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل تحت مسمى “اتفاق إبراهيم”.

وعلى الأثر، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل بـ”الأمر العظيم”.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وعبرت دول عدة ومنظمات عن ترحيبها بالاتفاق “التاريخي”، الذي تعهدت فيه إسرائيل بإيقاف خطة ضم أراض فلسطينية.