حالة الطقس: درجات حرارة مرتفعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم السبت، حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية حارًا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ولطيفًا في المناطق الجبلية حارًا نسبيًا إلى حار في بقية المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وبعد غد، الأحد، يكون الجو حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية حارًا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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