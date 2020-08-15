لتمديد رئاسته.. فرماجوا يُناور بـ"كلمة" أمام البرلمان الصومالي

يستعد الرئيس محمد عبدالله فرماجو، السبت، لإلقاء خطاب أمام مجلس الشعب الصومالي "الغرفة الثانية للبرلمان" لتقديم إحاطة حول الوضع السياسي في البلاد.



وأخطرت رئاسة البرلمان النواب، مساء الجمعة، عبر رسائل نصية بأن أجندة اجتماع السبت، تضم الاستماع لتقرير من الرئيس فرماجو؛ ويتوقع المراقبون أن يكون الخطاب مُناورة من فرماجو، لطلب تمديد فترته الرئاسية لمدة عامين، وهو مخطط يعمل عليه منذ الأشهر الماضية، بعد الإطاحة برئيس الوزراء حسن علي خيري الذي كان يرفض أطماع فرماجو للتمديد.

والخميس الماضي، قطعت الولايات المتحدة الأمريكية، الطريق أمام أطماع فرماجو، لمحاولة تمديد فترة حكمه وسعيه إلى تأجيل الانتخابات الصومالية عن موعدها لمدة عامين.

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وقالت سفارة واشنطن بمقديشو في بيان لها، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنه يجب إجراء الانتخابات الصومالية في موعدها، وعدم تمديد فترة المؤسسات الدستورية في الصومال سواء الرئاسة أو البرلمان.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في الصومال نوفمبر/تشرين الثاني بينما الرئاسية في فبراير/شباط المقبل .



ويتمسك الرئيس الصومالي، بالاقتراع المباشر في الانتخابات بنظام "صوت واحد شخص واحد" الذي يمكن من خلاله تمديد فترة حكمه وتزوير الانتخابات، بينما تتمسك الأطراف الصومالية الأخرى بالاقتراع غير المباشر في الانتخابات بالنظام المعروف "4.5" لتقاسم السلطة العشائري في البلاد منذ عقدين من الزمن، وفق الاتفاق المبرم في مؤتمر للمصالحة الوطنية بمدينة عرتا في جيبوتي عام 2000.