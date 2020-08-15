قوى سياسية في الكويت تدين التطبيع الإماراتي مع كيان العدو

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الكويت
عبرت القوى السياسية في دولة الكويت عن رفضها المطلق لمشاريع التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي أو الاعتراف به.
وأضافت القوى السياسية في دولة الكويت أن التطبيع خيانة وليست وجهة نظر والاعتراف بالكيان الصهيوني جريمة بحق فلسطين وأهلها والأمة العربية والإسلامية.
وحيت مواقف دولة الكويت الداعمة لقضيتنا المركزية فلسطين رسميا وشعبيا.
ولفتت إلى أن الكويت مازالت في “حرب دفاعية” مع العدو الصهيوني بموجب المرسوم الأميرية سنة67م والنافذ المفعول إلى اليوم.
من جانبه قال الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت “إن خلافنا مع العدو الصهيوني خلافا أبدي ووجودي يقوم على أساس وجودهم في ارضنا وليس هناك أي تسويه مهم إلا الرحيل”.
وأعلن رفضه للتطبيع بكل أشكاله مع كيان العدو الغاصب، مؤكدا على الموقف الرسمي والشعبي لدولة الكويت من قطع كافة العلاقات مع كيان العدو ومقاطعته تحت أي مسمى.
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