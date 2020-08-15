شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": وسائل الإعلام التزمت بالمعايير فى تغطيتها لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، أن وسائل الإعلام كانت على قدر المسئولية فى تغطيتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، مضيفا أن الصحف والمواقع والشاشات التزمت فى تغطيتها للانتخابات بمعايير الهيئة الوطنية للانتخابات وأكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف صالح الصالحى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ كانت متنوعة، وقدمت للمواطن المصرى كل ما يريد أن يعرفه عن مجلس الشيوخ وأهميته و طريقة الانتخاب، موجها الشكر للصحفيين والإعلاميين الذين شاركوا فى التغطية الانتخابية.

و تابع صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلا :" الإعلام المصرى قادر على العودة للريادة فى المنطقة، نتمنى أن يستمر على هذا النهج الذى نهجه فى تغطيته لانتخابات مجلس الشيوخ ".

وكانت انتهت، الأربعاء، محطة هامة وفاصلة بالجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، والمعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات وهو انتهاء الاقتراع بالداخل فى تمام الساعة التاسعة مساءا والتى أجريت على مدار يومين، وهى فى ذلك ليست آخر محطة رغم أهميتها بل بعقبها عدد من الخطوات والإجراءات للوصول لانعقاد المجلس، على أن يتم إعلان النتيجة بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه 19 أغسطس، وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومى الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر وتجرى الإعادة فى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر لتعلن النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.