محمد اسماعيل - القاهرة - قالت مصادر خاصة، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي يعقد اليوم السبت، بجامعة الإسكندرية سيناقش أعداد المقبولين في الكليات المختلفة بالقطاعين الطبي والهندسي.
كما سيناقش المجلس، وفقًا للمصادر، زيادة أعداد المقبولين في كلية الطب بنسبة 10% وذلك لاستيعاب زيادة شريحة المجموع مقارنة بالعام الماضي، وكذلك مناقشة تخفيض أعداد المقبولين بكلية الصيدلة تنفيذا لتوصيات المجلس العام الماضي وأوصت بتخفيض الأعداد إلى 6000 طالب خلال 5 سنوات.
ويعد الاجتماع هو الأول بعد توقف دام لأكثر من 5 شهور، بسبب الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور جميع رؤساء الجامعات المصرية بعد أن استمر الاجتماع لعدة شهور التقنية الفيديو كونفرانس.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. "الأعلى للجامعات" يناقش زيادة المقبولين بالطب وخفضهم بالصيدلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.