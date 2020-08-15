اللص والجزمة.. مواطن يستغيث بالنجدة بسبب سرقة حذائه بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
استغاث مواطن يقيم بمدينة دسوق في كفر الشيخ، الجمعة، بشرطة النجدة، بسبب اكتشافه سرقة حذائه.
بداية التفاصيل عندما استغاث المواطن "أ.ع"، يقيم بمدينة دسوق، بشرطة النجدة، ورجال مباحث قسم شرطة بندر دسوق، بضبطه لصا داخل عمارة سكنية، ولم يستدل على هويته.
انتقلت قوة من قسم شرطة بندر دسوق، ومباحث القسم إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال صاحب البلاغ اتهم عامل دليفري بسرقة الحذاء الخاص به، بناء على رؤية من أحد المواطنين عندما رآه كثير، فيما تبين من خلال فحص رجال الشرطة أن عامل الدليفري غير العامل المقصود.
حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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