"الأوقاف": خطبة الجمعة المقبلة من مسجد النور بنفس ضوابط الأسابيع الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
قررت وزارة الأوقاف، نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد النور في العباسية بالقاهرة، بذات ضوابط نقلها في الأسابيع الماضية، وبعدد محدود من العاملين بالأوقاف.
وقالت وزارة الأوقاف- في بيان اليوم- إنه سيتم الالتزام بكافة إجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية الوقائية، ورفع أذان النوازل وصلاة الجمعة ظهرا بالمنازل والرحال.
من جهة أخرى، انتهت وزارة الأوقاف من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة؛ لمناقشته في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، لدراسة التصور واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
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