قصور الثقافة تعكف على إنهاء خطة النشر خلال الأسبوع الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت مصادر مطلعة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن إدارة النشر بالهيئة تعكف الأسبوع الجاري، على إنهاء خطة النشر خلال العام المالي الحالي، والذي بدأ منذ شهرين.

وقال المصدر: "هناك العديد من الاجتماعات التي تتم هذه الفترة بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب جرجس شكري أمين عام النشر للاتفاق على الخطة النهائية للنشر خلال العام المالي الحالي، سوف يعلن عنها خلال الأسبوع الحالي".

وحول دعم وزارة الثقافة لاتحاد الناشرين المصريين خلال أزمة كورونا بـ2 مليون جنيه، أكد المصدر أن هناك لجنة تم تشكيلها من كبار المثقفين للاستقرار على اختيار كتب من قوائم دور النشر الخاصة، لتزويد مكتبات الهيئة في الأقاليم المختلفة، وهذه اللجنة تعمل بشكل مستقل عن إدارة النشر بالهيئة.​