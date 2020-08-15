مجلس الأمن يرفض مشروع قرار تمديد حظر السلاح المفروض على إيران

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرارا تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة. وقال بومبيو في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت إنّ "فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره". وازدادت عزلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن في ما يتعلق بإيران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي في مايو 2018. ولم يكن متوقّعاً أن ينجح مشروع القرار الأمريكي في الحصول على 9 أصوات مؤيدة، لتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين إلى استخدام حقّ النقض (الفيتو) الذي لوحّتا به.



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