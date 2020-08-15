مجلس الأمن يرفض مشروع قرار أمريكياً بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران



قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة 14 أغسطس/آب 2020، إن مجلس الأمن الدولي رفض محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وذلك في بيان رسمي أصدره بعد القرار.



وتعارض روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض (الفيتو)، المسعى الأمريكي.



وزير الخارجية الأمريكي صرح بأن مجلس الأمن "رفض قراراً معقولاً بتمديد حظر الأسلحة المفروض منذ 13 عاماً على إيران، ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب، بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فُرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد".





وفي وقت سابق من نهار الجمعة 14 أغسطس/آب، قال بومبيو إن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لتمديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران والجارية مناقشته في الأمم المتحدة.



بومبيو الذي يزور النمسا ضمن جولة في وسط أوروبا، قال إن من الضروري أيضاً أن تُبدي إيران تعاونها الكامل والفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اجتمع مع مديرها العام في فيينا.



وأضاف بومبيو: "لا منطق في السماح لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بشراء وبيع نظم الأسلحة". وأضاف في مؤتمر صحفي: "أقصد أن هذا جنون".



ومضى يقول: "سنفعل كل شيء يمكننا فعله في نطاق عملنا الدبلوماسي، باتجاه ضمان ألا ينتهي حظر الأسلحة".



ومن المقرر أن ينتهي الحظر على إيران في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، بمقتضى اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية عام 2015 والذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.



بعد الاجتماع مع بومبيو قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، الذي تشرف وكالته على تطبيق الاتفاق النووي، للصحفيين، إن المحادثات مع طهران بشأن الوصول غير المقيد إلى جميع المواقع مستمرة.



وقال جروسي: "طلبنا من إيران السماح بالوصول (إلى جميع المواقع). هذا لم يحدث بعد. نعمل على ذلك". وأضاف: "هدفنا السماح لنا بالوصول إلى المواقع؛ لمواصلة عملية التحقق، وهي عملية ضرورية للمجتمع الدولي".





المصدر: رويترز