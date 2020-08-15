كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاهد.. حريق وانفجار ضخم يهز إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت روسيا اليوم، عن وقوع انفجار ضخم في العاصمة الإيرانية طهران، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص على الأقل.

وأشارت، إلى أن الحريق اندلع في مبنى دار نشر بالعاصمة طهران، بينما قالت إدارة الإطفاء إن الانفجار سبب حريقا أتى على مبنى من أربعة طوابق قرب جامعة طهران.

يذكر أن إيران شهدت سلسلة من الحوادث المتعاقبة التي تستهدف بعض المواقع الحساسة في إيران، ويتم التحقيق لمعرفة سبب هذا الانفجار.

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