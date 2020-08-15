كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس الأمن، مشروع قرار أمريكي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن رفض قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران، ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة، والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد.

ووصف "بومبيو"، هذا الأمر بأنه "أمر لا يغتفر".

وأشار، إلى أن مجلس الأمن تجاهل مطالب دول الشرق الأوسط وأميركا ستصحح الخطأ، ومكّن أكبر دولة راعية للإرهاب من شراء الأسلحة الفتاكة.