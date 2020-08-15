اصطدام بين سفينتين حربيتين يونانية وتركية وأنقرة تصف الواقعة بالاستفزاز

وقع اصطدام خفيف بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية يوم الأربعاء خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط​​ فيما وصفه مصدر دفاعي يوناني بأنه حادث بينما قالت تركيا إنه استفزاز.

وتصاعد التوتر بين الدولتين هذا الأسبوع بعد أن أرسلت تركيا سفينة مسح إلى المنطقة، تحت حراسة سفن حربية، لرسم خارطة بتفاصيل منطقة بحرية للتنقيب المحتمل عن النفط والغاز، وهي منطقة تدعي كل من تركيا واليونان خضوعها لولايتها.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل، الذين اجتمعوا عبر الإنترنت، دعوا إلى خفض تصعيد التوتر بين البلدين.

كانت سفينة المسح التركية أوروتش رئيس تتحرك بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية، قرب عدد من الفرقاطات اليونانية. ويوم الأربعاء، اقتربت إحدى هذه الفرقاطات، وهي الفرقاطة ليمنوس، من سفينة المسح عندما تقاطعت مع مسار السفينة كمال رئيس إحدى سفن الحراسة البحرية التركية.

وقال المصدر الدفاعي إن الفرقاطة اليونانية قامت بمناورة لتجنب الاصطدام المباشر، وأثناء ذلك لامس قوس مقدمتها مؤخرة الفرقاطة التركية واصفا ما جرى بأنه "اصطدام خفيف".

وقال المصدر "لقد كان حادثا"، مضيفا أن ليمنوس لم يلحق بها أضرار، وشاركت في وقت لاحق في مناورة عسكرية مشتركة مع فرنسا قبالة جزيرة كريت صباح الخميس.

وفي سويسرا قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة إن على أثينا أن تتصرف بعقلانية، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن "تدليل" اليونان. وحذرت تركيا أيضا فرنسا من مغبة التدخل في هذا الخلاف.

وأضاف أن اليونان "ينبغي عليها ألا تحاول استفزاز أوروتش رئيس مثلما فعلت قبل يومين وإلا فسوف يكون هناك رد"، مشيرا إلى أن من واجب الاتحاد الأوروبي ألا يمنح اليونان "دعما غير مشروط".

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الذي التقى مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في فيينا اليوم الجمعة، إنه يأمل في أن تتصرف كل الأطراف المعنية بما يتسق مع القانون الدولي.

وأضاف "يمكن حل كل شيء لكن هذا سؤال يجب أن يوجه للأتراك".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السفينة كمال رئيس تصدت لهجوم شنته سفن يونانية وحذر أيضا من الرد.

وتتشارك اليونان وتركيا في عضوية حلف شمال الأطلسي لكن علاقاتهما مشحونة بالتوتر منذ فترة طويلة. وتتراوح الخلافات بينهما من حدود الجرف القاري البحري والمجال الجوي إلى جزيرة قبرص المقسمة على أساس عرقي. وفي عام 1996 كانت الدولتان على وشك الدخول في حرب بسبب التنازع على ملكية جزر صغيرة غير مأهولة في بحر إيجة.

وذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أشار في اتصال هاتفي مع أردوغان أمس الخميس، إلى تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع اليونان. وأضاف المسؤول أن ميشيل دعا إلى وقف تصعيد التوتر، وقال إنه ينبغي تجنب الاستفزازات مع تفضيل الحوار.

وجرى التأكيد على ذات الموقف خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن اليونان حثت على فرض عقوبات على تركيا بينما شددت دول التكتل على الحاجة لخفض تصعيد التوتر والتفاوض. وستجري مراجعة الموقف مجددا في اجتماع في برلين يعقد نهاية الشهر.

وقال جاويش أوغلو إن سويسرا عرضت التوسط لحل النزاع بين تركيا واليونان وإن أنقرة وافقت على ذلك من حيث المبدأ.

