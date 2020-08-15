أميركا تسيطر على 4 شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة سيطرت على أربع شحنات وقود إيرانية في الطريق إلى فنزويلا وصادرتها، لتعطل خط إمداد مهما لكل من كراكاس وطهران مع تحديهما للعقوبات الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران يجب ألا ترسل شحنات إلى فنزويلا. وأضاف أن الشحنات المصادرة تتجه إلى هيوستون حيث يوجد مركز كبير لشحن الوقود، وأشار إلى أنها ربما وصلت إلى هناك بالفعل.
وقال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ”هي (الشحنات) في الطريق إلى هيوستون، إنها هناك“. وأضاف ”نحن ننقلها، ونُقلت، إلى هيوستون“.
وقالت وزارة العدل في بيان ”بمساعدة شركاء أجانب، باتت الشحنة المصادرة الآن في عهدة الولايات المتحدة“.
وذكرت أن إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية، مما يجعلها أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق. ولم تذكر متى وأين جرت مصادرة الشحنات.
ونسبت وزارة الخارجية الأمريكية الفضل إلى مبعوثها الخاص لإيران المنتهية ولايته في عملية السيطرة على الشحنات.
وقالت في بيان ”استطاعت دبلوماسيتنا، بقيادة الممثل الخاص لإيران برايان هوك، أن توقف هذه الشحنات وتساعد وزارتي العدل والأمن الداخلي في تنفيذ أمر الاحتجاز الأمريكي“.
وفرضت واشنطن عقوبات على البلدين بهدف خنق صادراتهما النفطية وحرمانهما من المصدر الرئيسي للإيرادات، وذلك في إطار مساعيها للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتغيير سلوك الحكومة الإيرانية.
كما هددت بفرض عقوبات على السفن والشركات المالكة لها التي تشارك في تجارة النفط مع إيران وفنزويلا.
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