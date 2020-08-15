ارتفاع نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في السعودية إلى 89%

ارتفعت نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في السعودية اليوم (الجمعة)، إلى 88.86 في المائة، بعد تماثل 262959 شخصاً للشفاء منذ بداية الجائحة، منها 2566 حالة جديدة.

وسجّلت وزارة الصحة 1383 إصابة بالفيروس في عدد من المدن، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 295902، من بينها 29605 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1782 حرجة، والبقية مطمئنة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة منها 45 في المائة إناث، و55 في المائة ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 11 في المائة، والبالغين 85 في المائة، وكبار السن 4 في المائة، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3338 حالة، بإضافة 35 وفاة جديدة، بينما أجري 66347 فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، ملزمة كل شخص عند خروجه من المنزل بلبس كمامة، سواءً طبية أو قماشية أو غطاءً محكماً على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض «كوفيد - 19»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، منوّهة بأنه يمكن الاستفادة من خدماتها التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الرياض لكافة القطاعات بنسبة 43 في المائة، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته «الصحة» مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية بجميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي للفيروس.



