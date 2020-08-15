نائب يطالب بجدول زمنى لتطوير الرى وتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، بشأن تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وضرورة وضع خطة عاجلة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية، وذلك من خلال زيادة مساحة الرقعة الزراعية، وهذا لن يكون سوى من خلال توفير المقننات المائية لهذه الأراضى، ومن هنا تأتى ضرورة تطوير منظومة الرى خاصة فى الأراضى القديمة على مستوى الجمهورية.

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع خطة عاجلة للتطوير واتباع كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة فى عملية الرى، خاصة وأن جميع دول العالم أصبحت تتجه نحو هذا الأمر لتعظيم الاستفادة من مواردها المائية، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، وضرورة أن يكون هناك خطة قومية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن عمليات التطوير تتطلب اعتمادات مالية، ولهذا فإنه على الوزارات المعنية بحث هذا الأمر بالتفصيل، للتخفيف عن كاهل الفلاح وفى نفس الوقت لتشجيعه على الإقبال على هذه الخطوة الهامة، التى ستعود بالنفع على المزارعين أنفسهم وعلى الدولة فى نفس الوقت، ويجب الوقوف على التكلفة الفعلية للتحول من طرق الري القديم للإعتماد على الأساليب الحديثة فى عمليات الرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تغيير ثقافة الفلاحين حول التحول إلى الري بالطرق الحديثة، وأن هذه الأساليب المتقدمة تساهم فى زيادة الانتاج لبعض المحاصيل، ولهذا يجب ان يكون هناك دورات تثقيفية وحملات توعية بشأن التحول للري بالطرق الحديثة فى مختلف انحاء الجمهورية.