شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تلمح إلى تفعيل آلية «الرد السريع» لإعادة العقوبات على إيران والان نبدء بالتفاصيل
جاء هذا بعد رفض مجلس الأمن الدولي بشدة محاولة الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.
وقالت كيلي كرافت: "في الأيام المقبلة، ستنفذ الولايات المتحدة تعهدها بعدم التوقف عند أي شيء من أجل تمديد حظر الأسلحة".
كانت واشنطن قد هددت أنه في حالة رفض محاولتها، فإنها ستقوم بتفعيل آلية "الرد السريع" في الاتفاق النووي لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
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