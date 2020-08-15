شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: وقف ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن مبادرة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، الجريئة، أتاحت المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وإبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية.

وجاء تصريح قرقاش عقب الاتصال الثلاثي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد قرقاش أن دولة الإمارات ضمنت خلال المكالمة الهاتفية التزام إسرائيل بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، ما من شأنه أن يحافظ على حل الدولتين.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية يعتبر إنجازًا دبلوماسيًا تاريخيًا، مضيفًا إن دولة الإمارات تؤمن بأن التزامها بمباشرة علاقات ثنائية اعتيادية مع إسرائيل سيمكّنها من خلال التواصل المباشر من لعب دور مؤثر فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة، وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

Advertisements

وفي هذا السياق، تسعى دولة الإمارات للبناء على الجهود الإقليمية والدولية السابقة والتي تهدف إلى إيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولعب دور بنّاء وإيجابي كما هو الحال دائمًا ضمن توجّه متعدد الأطراف في معالجة القضايا الإقليمية الحساسة.

وشكر قرقاش الولايات المتحدة الأمريكية على دورها الفاعل في تحقيق هذه الخطوة، مؤكدًا التزام دولة الإمارات الثابت بمبادرة السلام العربية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن هذا الاتصال الثلاثي يفتح صفحة جديدة من التعاون في العديد من المجالات الطبية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتكنولوجية، مما يعزز ازدهار شعوب المنطقة ككل.

ودعت الإمارات إلى العودة للمفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لأنهما الطرفان الوحيدان اللذان يستطيعان التوصل إلى حل دائم لهذا الصراع.