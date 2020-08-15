"تمديد حظر السلاح".. مجلس الأمن يرفض وواشنطن تتوعد طهران

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/8/15 03:24 ص بتوقيت أبوظبي
قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، السبت، إن واشنطن ستسعى لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات ضد إيران خلال الأيام المقبلة.
التهديد الأمريكي جاء عقب رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به واشنطن لتمديد حظر السلاح المفروض على طهران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر/تشرين الأول.
بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت، إن "فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره".
من جانبه قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن رفض فرنسا وألمانيا وبريطانيا دعم جهود الولايات المتحدة خلال التصويت "مخيب للآمال ولكنه ليس مفاجئا".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض أحادياً عقوبات على إيران في إطار حملة "ضغوط قصوى".
ومع قرار مجلس الأمن، ستسعى واشنطن إلى تفعيل آلية "العودة السريعة" الموجودة بالاتفاق النووي لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ويمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء اتفاق فيينا الذي كان يهدف لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
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