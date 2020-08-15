انت الان تتابع بوتين يقترح عقد قمة سباعية عبر الإنترنت لتجنب "مواجهة" بشأن إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة عقد قمة سباعية عبر الإنترنت للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى ألمانيا وإيران لتحديد خطوات تهدف لتجنب مواجهة حول حظر الأسلحة على إيران.

وفي بيان أصدره الكرملين، قال بوتين إن المناقشات تزداد توترا حول إيران في مجلس الأمن الدولي الذي بدأ التصويت أمس الخميس على مقترح أمريكي لتمديد حظر للسلاح على طهران. وتعارض روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) المقترح الأمريكي.

وقال بوتين "الموقف يتصاعد. يتم تقديم اتهامات لا أساس لها ضد إيران"، مضيفا أن روسيا ما زالت ملتزمة تماما بالاتفاق النووي.

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ومن المقرر أن ينقضي أجل حظر الأسلحة المفروض منذ 13 عاما في أكتوبر تشرين الأول، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

واقترحت روسيا عقد مؤتمر بالفيديو عبر الإنترنت لتجنب تفاقم الموقف في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووصف بوتين المسألة بأنها عاجلة وحث الدول الأخرى على النظر بعناية في العرض الروسي. وقال إن البديل هو زيادة التوتر وتنامي خطر الصراع.