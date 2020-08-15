انت الان تتابع أمريكا تقول إنها احتجزت 4 شحنات وقود إيرانية في الطريق إلى فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة العدل الأمريكية قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة سيطرت على أربع شحنات وقود إيرانية في الطريق إلى فنزويلا وصادرتها، ووصفت ذلك بأنه أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق. وقالت الوزارة إنها نفذت أمرا أصدرته محكمة أمريكية في مقاطعة كولومبيا بمصادرة الشحنات. وأضافت أنه، بمساعدة شركاء أجانب، باتت الشحنات المصادرة تحت السيطرة الأمريكية. وذكرت أن إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تقول إنها احتجزت 4 شحنات وقود إيرانية في الطريق إلى فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.