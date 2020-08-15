بعد فيتو روسي صيني.. أمريكا تفشل بتمديد حظر الأسلحة على إيران في مجلس الأمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك

رفض مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران بعد استخدام روسيا والصين حق النقض “الفيتو”.

وذكرت رويترز أن “مشروع القرار الأمريكي تم رفضه بعد معارضة روسيا والصين وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 دول أخرى عن التصويت” بينما صوتت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان فقط لصالح مشروع القرار.

وأكدت إيران الاثنين الماضي أن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة عليها ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.

يشار إلى أنه بموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي سيكون مسموحاً لإيران بدءاً من تشرين الأول المقبل بيع وشراء الأسلحة التقليدية.