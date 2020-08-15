كورونا ينهي حياة 20 ألف عربي.. أكثر من نصفهم في مصر والعراق

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محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و89 ألفًا و900 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف و 4 حالات.
تصدرت العراق قائمة الوفيات بـ 5709 حالات، وتلتها مصر بـ 5124 حالة، لتسجل الدولتين 54%، أي أكثر من نصف الوفيات في 22 دولة، هو عدد دول الوطن العربي.
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