كورونا ينهي حياة 20 ألف عربي.. أكثر من نصفهم في مصر والعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و89 ألفًا و900 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف و 4 حالات.

تصدرت العراق قائمة الوفيات بـ 5709 حالات، وتلتها مصر بـ 5124 حالة، لتسجل الدولتين 54%، أي أكثر من نصف الوفيات في 22 دولة، هو عدد دول الوطن العربي.