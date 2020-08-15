"محدش لمسها".. كواليس اختفاء طفلة يمنية في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اختفاء لم يستمر ساعات كشفت خلالها إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات بلاغ تغيب طفلة تحمل الجنسية اليمنية بمنطقة الدقي.

أول أمس الأربعاء، غادرت الطفلة خديجة سمير 13 سنة، شقة سكنية تقيم فيها رفقة والدتها التي حضرت إلى القاهرة للعلاج بدعوى شراء أدوية لها.

بمرور الوقت وعدم عودة الطفلة، قررت الأم البحث عنها وأبلغت السفارة اليمينية التي أخطرت بدورها مأمرو قسم شرطة الدقي.

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وشكل العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد هاني شعراوي مفتش فرقة الوسط، والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة.

بدوره، أعد المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، فرق عمل مصغرة، تولى كل منها عملية البحث عن الطفلة المتغيبة. صباح اليوم التالي "الخميس" عادت الطفلة إلى مسكنها دون تعرضها لأذى بمساعدة أحد المواطنين.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد حسام العباسي معاون مباحث الدقي، توصلت إلى أن الطفلة كانت على خلاف متكرر مع والدتها، وأنها لم تتعرض للخطف أو اعتداء جنسي.

ووجه السفير اليمني في القاهرة الشكر لرجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي على سرعة الاستجابة للبلاغ.