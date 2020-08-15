القليوبية تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

سجلت محافظة القليوبية، اليوم السبت، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بـ 3 مدن هي "طوخ، بنها، كفر شكر"، بينما سجلت 8 مدن أخرى "صفر" إصابات وهي (الخانكة والعبور والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر، وقليوب، وقها)، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم الجمعة عند 8964 حالة إصابة.

وسجلت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية حتى اليوم الجمعة، الأرقام الآتية وفقًا للبيانات الرسمية: مركز ومدينة الخانكة 722 حالة إصابة، العبور 173 حالة، القناطر الخيرية 624 حالة، بنها 2222 حالة، شرق شبرا الخيمة 1187 حالة، غرب شبرا الخيمة 1182 حالة، شبين القناطر 727 حالة، طوخ 979 حالة، قليوب 676 حالة، مدينة قها 46، كفر شكر 426 حالة إصابة.