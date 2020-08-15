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ترامب يعرب عن قلقه بسبب مرض شقيقه الأصغر

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب ا):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن قلقه بشأن صحة شقيقه الأصغر.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي إن شقيقه يخضع للعلاج الآن في أحد المستشفيات.

وأضاف ترامب أنه يأمل أن يكون شقيقه بخير، مبينا أنه "يمر بوقت عصيب".

وغرد ترامب لاحقا بالقول إنه توجه جوا إلى نيويورك لزيارة شقيقه.

وأضاف ترامب قائلا إنه يريد الفوز بالانتخابات التي تجري في نيويورك يوم الثالث من نوفمبر المقبل.

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ولم يشارك البيت الأبيض حتى الآن في الإدلاء بأية تفاصيل عن مرض شقيق ترامب البالغ من العمر 72 عاما.

تعتبر العلاقة بين الرئيس وشقيقه جيدة للغاية.

وقال الرئيس الأكبر سنا من أخيه بعامين: "لدي أخ رائع، وتربطنا علاقة رائعة لمدة طويلة بل منذ اليوم الأول".

عمل روبرت ترامب من قبل كمدير لمجموعة شركات يمتلكها شقيقه.

وفشل روبرت ترامب مؤخرا وفي اللحظة الأخيرة في طلب تقديم دعوى قضائية أمام محكمة في نيويورك ضد نشر كتاب كتبته ابنة شقيق آخر اسمها ماري.

وماري ترامب هي ابنة شقيق ترامب الأكبر فريد الذي توفي عام 1981 عن عمر يناهز 43 عاما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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