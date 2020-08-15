الولايات المتحدة… 52799 إصابة جديدة و1169 حالة وفاة إثر فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

سجلت الولايات المتحدة الأميركية 52799 إصابة جديدة و1169 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله بأن يثبت اللقاح الروسي “سبوتنيك-في” ضد فيروس كورونا والأول في العالم فعاليته، في علاج مرض كوفيد-19.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة: “لا نعرف كثيرا عن اللقاح الروسي، لكننا نأمل بأن يكون فعالا… نأمل بذلك حقا”.

في السياق عينه، أبدى ترامب استعداده لإرسال مساعدات إضافية للولايات الأميركية وحكوماتها لمكافحة فيروس كورونا، لكن الديمقراطيين يعطلون جهوده في هذا الاتجاه.

وأعلن ترامب في سلسلة من التغريدات يوم الجمعة، أن البيت الأبيض يستعد لتقديم مساعدات على خلفية الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة، الأربعاء، أكبر حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا المستجد، منذ 28 يوليو الماضي.

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وقالت الشبكة إن 1424 شخصا توفوا بمرض كوفيد-19، الأربعاء، من 2218 حالة، في 28 يوليو الماضي.

وأوضحت أنها المرة الـ12، في 16 يوما، التي يتجاوز فيها إجمالي الوفيات عتبة الـ1000 حالة.

وغالبية هذه الوفيات حدثت في ولايات الجنوب والمنطقة التي تعرف باسم “حزام الشمس” (صن بيلت)، مثل فلوريدا وتكساس وأريزونا، التي أعادت فتح اقتصادها، في مايو ويونيو الماضيين.

وقال مساعد وزير الصحة الأميركي، ومنسق الفحوصات في إدارة ترمب بريت غيروير، الخميس، للصحفيين: “الوفيات التي نراها اليوم هي نتيجة إصابات حدثت منذ أربعة إلى ثمانية أسابيع”، وتوقع أن ينخفض المعدل بعد أسبوع أو اثنين.