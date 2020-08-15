ماكرون معلقاً على “اتفاق ابراهيم”: قرار شجاع

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

أقيمت أمس الخميس معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل تحت مسمى “اتفاق إبراهيم”.

وعلى الأثر، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل بـ”الأمر العظيم”.

وفي السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترحيبه بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، واصفا القرار الإماراتي بـ”الشجاع”.

وكتب ماكرون عبر “تويتر”: “آمل أن يساهم (هذا القرار) بإرساء السلام العادل والمستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين” مشيراً إلى أنه قال ذلك للرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترمب ونتانياهو على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

Advertisements

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد البيان بدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب.

وجاء في البيان أنه نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي.

وستقوم دولة الإمارات وإسرائيل على الفور بتعزيز التعاون وتسريعه فيما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وسيواصل الطرفان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبحسب خطة السلام، يجوز لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان.