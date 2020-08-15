كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "بيوتهم من زجاج".. الوجه الاخر للدول والفصائل المهاجمة لاتفاق السلام الاماراتي التسراييلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كانت أبرز تلك الدولطالدول هي تركيا والتي لم تكتفي بالحربابالحرب الإعلامية التي تبث من قنواتها، بل صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده تفكر في قطع العلاقات مع الإمارات بعد اتفاقية السلام الإماراتية الإسرائيلية. كانت أبرز تلك الدولطالدول هي تركيا والتي لم تكتفي بالحربابالحرب الإعلامية التي تبث من قنواتها، بل صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده تفكر في قطع العلاقات مع الإمارات بعد اتفاقية السلام الإماراتية الإسرائيلية. تركيا

تعتبر العلاقات الإسرائيلية التركية، رغم شعارات اردوغان وتصريحاته ومحاولته بعد حادثة سفينة الحرية، بأنها علاقات قوية ومتينة، فالعلاقات تركيا ثاني أكبر بلد ذات أغلبية مسلمة (بعد إيران عام 1948)، تعترف بدولة إسرائيل. أصبحت دولة إسرائيل منذ ذلك الوقت هي المورد الرئيسي للسلاح لتركيا، وفي فبراير وأغسطس 1996، وقعت حكومتا تركيا وإسرائيل اتفاقيات تعاون عسكري. وقد وقع رئيس الأركان التركي الجنرال چڤيق بير على تشكيل مجموعة أبحاث استراتيجية مشتركة، ومناورات مشتركة بين جيشي البلدين، منها تدريب عروس البحر المعتمد عليها، وهي تدريبات بحرية بدأت في يناير 1998، والعملية أورتشارد للقوات الجوية لكلا البلدين، كما يوجد مستشارون عسكريون إسرائيليون في القوات المسلحة التركية.

بينما وفي عام 2005 قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بزيارة مهمة إلى إسرائيل التقى خلالها رئيس الوزراء ارييل شارون ونائبه شيمون بيريس ووزير الخارجية سيلفان شالوم ووزراء اخرين، واثناء زيارته قام رجب طيب اردوغان بوضع إكليل زهور على قبر ثيودور هرتزل.

حاولت بعض الدول والكيانات شن حرب إعلامية د الإمارات بعد اتفاقية السلام الإماراتية الإسرائيلية رغم أن معظم تلك الدول تمتلك علاقات سرية وعلنية مع إسرائيل، وتكتفي بشعارات جوفاءلجوفاء لتخدير شعوبها عنصعن تلك العلاقة.

حماس

بينما وصفت حركة حماس اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات بأنها خيانة متناسبة تاريخ علاقاتها مع إسرائيل.