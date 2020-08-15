طنجة..أمواج شاطئ “باقاسم” تلفظ جثة مهاجر قضى نحبه غرقا

لفظت أمواج شاطئ “با قاسم” أمس الخميس، بطنجة، جثة شخص قضى نحبه غرقا في عرض مياه الأطلسي.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ فإن الراحل شاب في عقده الثالث، يرجح أنه فارق الحياة، بعدما حاول الهجرة إلى الجنوب الإسباني على متن قارب مطاطي.
وانتشلت عناصر الوقاية المدنية جثة الراحل من المياه، إذ تم نقلها إلى مستودع الأموات قصد عرضها على تشريح طبي، لتحديد ظروف الوفاة، فيما باشرت المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية المعمول بها في مثل هذه الحوادث.
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