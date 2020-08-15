سلطات طنجة “تستعين” بقدماء إتحاد طنجة من أجل التوعية للوقاية من “كورونا”

إستعانت السلطات المحلية بمدينة طنجة، مساء اليوم الجمعة، في حملتها اليومية في الأحياء الموبوؤة بجمعية قدماء فريق إتحاد طنجة لكرة القدم الذي يتمتع بشعبية كبيرة داخل الأحياء.

وجاءت الحملة التوعية التي اعتمدتها سلطات طنجة من أجل مراقبة مدى التزام الساكة بإجرءات الوقاية من كورونا والتوعية أكثر بخصوص طرف الوقاية من الفيروس، وترأس الحملة رئيس الملحقة الإدارية التاسعة وأعوان السلطة بمساندة من طرف رئيس جمعية قدماء إتحاد طنجة لكرة القدم.

يذكر أن مدينة طنجة شهدت إنخفاضا في عدد الإصابات بعد الإجراءات المشددة التي إتخذتها السلطات، وسجلت المدينة اليوم 79 إصابة حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في حصيلتها اليومية.