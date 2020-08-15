بلال نوالي – صحافي متدرب
أخرج فيق بايرن ميونيخ الألماني منافسه برشلونة من مسابقة عصبة الأبطال الأوروبية بعدما تغلب عليه في محطة الربع بـ 8 – 2.
وضرب الفريق الألماني بقوة في مواجهة ستمتد تداعياتها داخل القلعة الكتالونية بالنظر إلى الحصة العريضة التي انهزم بها برشلونة.
وأنهت الماكينات الألمانية الشوط الأول متقدمة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وسجل للبايرن الهدف الأول توماس مولر في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعدل برشلونة النتيجة عن طريف دافيد الابا ضد مرماه.
وواصل البايرن توهجه وسيطرته على المباراة في الشوط الثاني مسجلا أربعة أهداف دفعة واحدة رافعا الغلة إلى ثمانية أهداف مدوية.
واكتفى فريق برشلونة بهدفين فقط لتنتهي المباراة بفوز البايرن بحصة عريضة من شأنها خلق ضجة كبيرة بالعاصمة الكتالونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بحصة عريضة بلغت 8-1.. البايرن “يخرج” برشلونة من سباق المنافسة على لقب “التشامبيونزليغ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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