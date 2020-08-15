مصرع شاب من الضفة الغربية غرقًا في يافا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب في العشرينات من عمره من الضفة الغربية المحتلة، مصرعه غرقا في بحر مدينة يافا، قبل انتصاف ليل الجمعة.
وحاول طاقم طبي وصل إلى المكان، الإبقاء على حياة الشاب غير أن محاولة إنعاشه باءت بالفشل، لتعلن وفاته هناك.
وجاء في التفاصيل، أن الشاب هو عبد الله مناع مليطات، من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
وكان الشاب أيهم عزمي عامر، الذي يبلغ من العمر 19 عاما، من طولكرم قد لقي مصرعه غرقا، في أحد شطوط نتانيا (فور سيزنس)، مساء يوم الجمعة الماضي.
وتعرض الشاب للغرق خلال السباحة. وتم انتشاله من البحر، جثة هامدة، دون تنفس أو نبض في القلب.
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