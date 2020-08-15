شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. اتهام 25 شخصاً بينهم مسؤولون كبار في قضية «انفجار بيروت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال مصدر قضائي أمس الجمعة، إن القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز في لبنان وجه اتهامات إلى 25 شخصا بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت والجمارك والأمن، وذلك في أعقاب الانفجار المدمر الذي هز العاصمة اللبنانية.

ووفقاً لـ”رويترز” فلم تتضح على الفور طبيعة الاتهامات، لكن مصادر قانونية قالت إن المشتبه بهم سيحالون الآن إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم.

وقال المصدر القضائي إن 19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس في مستودع بمرفأ بيروت.

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وشهد المرفأ، الأسبوع الماضي، انفجارا قويا، خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب عشرات المفقودين.

كما أدى الانفجار المدمر إلى خسائر مادية جسيمة حيث تعرضت أجزاء كبيرة من المدينة إلى الدمار، إلى جانب تشريد آلاف الأسر.