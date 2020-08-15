شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم 21 مليونا والوفيات 760 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أن إجمالي الإصابات في العالم بلغ 20 مليونا و 995 ألفا و929 حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى 760 ألفا و889.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والمملكة المتحدة.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
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