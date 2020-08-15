شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: مجلس الأمن رفض تمديد حظر السلاح على إيران والان نبدء بالتفاصيل

- القرار يمهد الطريق أمام الدولة الراعية للإرهاب بشراء وبيع الأسلحة قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن مجلس الأمن الدولي رفض محاولة أمريكية لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران. وأضاف أن مجلس الأمن "رفض قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد".

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