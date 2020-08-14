عناصر الدرك الملكي تحبط محاولة للهجرة غير القانونية بسواحل الحسيمة

تمكنت عناصر الدرك الملكي، اليوم الجمعة، نواحي الحسيمة، من إحباط محاولة للهجرة غير القانونية، كان بصدد تنفيذها 10 مرشحين مغاربة على متن قارب مطاطي مجهز بمحرك، من أحد الشواطئ التابعة لجماعة آيت يوسف وعلي، في اتجاه الجنوب الإسباني.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ فإن بين المرشحين، امرأتان و3 قاصرين، و5 شبان، كانوا بصدد الوصول إلى الشاطئ حوالي الساعة الخامسة صباحا والتوجه إلى إسبانيا.
وجرى نقل الموقوفين إلى مركز الدرك الملكي بإمزورن، قصد التحقيق معهم في ظروف وملابسات محاولة الهجرة سرا، بأمر من النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهم إلى القضاء.
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