كاتب وروائي مغربي يلغي ترشيحه لجائزة الشيخ زايد احتجاجا على تطبيع الإمارات مع إسرائيل

أعلن الكاتب الروائي والمترجم المغربي أحمد الويزي، عن سحب ترشيح إحدى رواياته لجائزة الشيخ زايد للكتاب برسم سنة 2020/2021، وذلك احتجاجا على قرار الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال الويزي، في تدوينة على فيسبوك، إنه كان ينوي أن يكون ترشيح روايته الذي تم قبل شهر لنيل للجائزة الإماراتية المذكورة، إسهاما في تقديم فرصة لهذه الرواية، كي تجد لها أفقا قرائيا عربيا أوسع، كان من المفترض أن يضمن لها القائمون على هذه الجائزة”.

وأضاف “لكن ما حصل اليوم من تطبيع بئيس بين ساسة دولة الإمارات والكيان الإسرائيلي الغاشم، في تحد سافر لإرادة الشعب الإماراتي الشقيق والعربي قاطبة، وبنية مسبقة تترصد التفريط في حق الشعب الفلسطيني في حل عادل وإنساني لمجموع قضاياه؛ كل هذا جعلني أعدل نهائيا وبشكل طوعي عن هذا الترشيح، في إجراء متواضع أتضامن فيه مع شعبنا الفلسطيني، في صراعه العادل من أجل نيل مطالبه المشروعة”.

وكان الإعلان الثلاثي، الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي، عن توصل أبوظبي وتلأبيب إلى اتفاق سلام، قد أثار غضبا واسعا في الأوساط العربية والإسلامية، لما فيه من نفع يعود على الكيان الإسرائيلي، وتمام إجهاز على ما تبقى من حقوق فلسطينية.