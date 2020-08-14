شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا تمنع عضوين بالبرلمان الأوروبي من الدخول والان نبدء بالتفاصيل

رفضت بيلاروسيا دخول اثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي بعد أن تعرضت الدولة السوفيتية السابقة لانتقادات بسبب عنف الشرطة تجاه احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت فيها يوم الأحد الماضي.

وقالت كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي مساء اليوم الجمعة في بروكسل إن أحد العضوين تابع للحزب وهو روبرت بيدرون.

وأضاف الحزب أن بيدرون بولندي الجنسية وقد أبلغ لدى وصوله إلى مطار مينسك مساء اليوم أن اسمه مدرج على قائمة وزارة الداخلية البيلاروسية للممنوعين من دخول البلاد وأنه سيتم إعادته في الرحلة التالية.

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وقال بيدرون قبل رحلة العودة وفقا لبيان صدر عنه: "إن مسلك الحكومة البيلاروسية يهدف إلى منع المراقبين المستقلين ووسائل الإعلام الحرة من الحصول على معلومات مباشرة عن الوضع الحالي في البلاد".

وقالت المعلومات التي وردت إن النائب الثاني هو بيتراس أوستريفيزيوس من المجموعة الليبرالية "جددوا أوروبا" وهو من ليتوانيا ولم يسمح له حتى ببدء رحلته إلى مينسك.

واندلعت احتجاجات ضد العنف وتعسف الشرطة بعد الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي والتي قيل إنها تعرضت للتزوير.