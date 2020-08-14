شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة أمريكية «مسيرة» في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا اليوم تحطم طائرة مسيرة أمريكية شمال النيجر. وقالت القيادة الأمريكية: "فقدت طائرة موجهة عن بعد، قرب أغاديز في النيجر بسبب عطل تقني وليس بسبب عمل عدائي". وهذه ثالث طائرة دون طيار يخسرها الأمريكيون منذ بداية العام بعد سقوط طائرتين خلال شهري فبراير وأبريل الماضيين في منطقة أغاديز أيضاً، وأرجع الجيش الأمريكي وقتها السبب إلى عطل تقني.

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