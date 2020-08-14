مولر: استمتعنا كثيراً.. الفوز علينا صعب

وتواجه الفريقان في ربع نهائي البطولة، حيث حقق بايرن ميونخ فوزًا تاريخيًا بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وقال مولر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليويفا: "من الصعب شرح ذلك، أعتقد في هذه اللحظة أن فريقنا في حالة لا تصدق، شكرًا لكم على جائزة رجل المباراة، لكن لدينا 12 أو 15 لاعبًا يستحقون هذه الجائزة، نحن نعمل بقوة ومن الصعب التغلب علينا".



وأضاف: "لقد استمتعنا كثيرا اليوم، لا يهم ما هي أسماء اللاعبين، بالطبع برشلونة مميز، لذلك كان علينا أن نكون أكثر عدوانية ونعود مرة أخرى، عندما يضغطون ويمررون الكرة، فهذه ليست مشكلة، عندما نحصل على الكرة فإن لدينا الكثير من المواهب في خط الهجوم".

وواصل: "يمكنك أن تتخيل أننا نشعر بالرضا بعد هذه المباراة ولكن يجب أن نكون هادئين ونمضي قدمًا، علينا أن نكون سعداء للغاية، صباح الغد سنستيقظ ونرد على الرسائل، ثم علينا التركيز على المباراة القادمة، نحن هنا للفوز بالمباراة النهائية".



يُذكر أن بايرن ميونخ سيواجه الفائز من مباراة الغد بين فريقي مانشستر سيتي وليون.