2020-08-14 | 23:26
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اعترف لاعب فريق بايرن ميونخ، توماس مولر، بصعوبة شرح ما حدث في مباراتهم اليوم أمام فريق برشلونة، في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال مولر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليويفا: "من الصعب شرح ذلك، أعتقد في هذه اللحظة أن فريقنا في حالة لا تصدق، شكرًا لكم على جائزة رجل المباراة، لكن لدينا 12 أو 15 لاعبًا يستحقون هذه الجائزة، نحن نعمل بقوة ومن الصعب التغلب علينا".
وأضاف: "لقد استمتعنا كثيرا اليوم، لا يهم ما هي أسماء اللاعبين، بالطبع برشلونة مميز، لذلك كان علينا أن نكون أكثر عدوانية ونعود مرة أخرى، عندما يضغطون ويمررون الكرة، فهذه ليست مشكلة، عندما نحصل على الكرة فإن لدينا الكثير من المواهب في خط الهجوم".
وواصل: "يمكنك أن تتخيل أننا نشعر بالرضا بعد هذه المباراة ولكن يجب أن نكون هادئين ونمضي قدمًا، علينا أن نكون سعداء للغاية، صباح الغد سنستيقظ ونرد على الرسائل، ثم علينا التركيز على المباراة القادمة، نحن هنا للفوز بالمباراة النهائية".
يُذكر أن بايرن ميونخ سيواجه الفائز من مباراة الغد بين فريقي مانشستر سيتي وليون.
كانت هذه تفاصيل خبر مولر: استمتعنا كثيراً.. الفوز علينا صعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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