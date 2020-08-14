بيكيه: مباراة كارثية.. لقد وصلنا الى الحضيض

2020-08-14 | 23:16
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أكد جيرارد بيكيه أن ما حدث لفريقه برشلونة أمام بايرن ميونخ، هو عار وفضيحة، بعد الهزيمة بنتيجة (8-2) وتوديع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي.
وأضاف: "لا يمكنك التنافس بهذه الطريقة في أوروبا، فهذه ليست المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي تحدث لنا، إنها صعبة للغاية".
وتابع: "فكر في الأمر كله، النادي يحتاج إلى تغييرات، أنا لا أتحدث عن المدرب أو اللاعبين، لا أريد أن أشير إلى أي شخص أو من الناحية الإدارية، برشلونة يحتاج إلى تغييرات من جميع الأنواع، لأنها ليست المرة الأولى".
وأكد: "لا يوجد اسثناء، أعرض على النادي رحيلي إذا كان لابد قدوم دماء جديدة وتغيير الديناميكية، فأنا أول من سيرحل، لأنني أعتقد أننا وصلنا إلى الحضيض، علينا جميعًا أن ننظر ونفكر داخليًا ونقرر ما هو الأفضل لنا، النادي، وهو أهم شيء".
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