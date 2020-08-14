بايرن ميونخ يهين كبرياء برشلونة ويبلغ نصف نهائي الابطال

2020-08-14 | 22:47
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وعاد بايرن من جديد عن طريق إيفان بيريسيتش والذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 21، قبل أن يحرز سيرجي جنابري الهدف الثالث في الدقيقة 27.
وفي الدقيقة 31، سجل مولر هدفه الثاني والرابع للبافاري، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4-1 لصالح بايرن ميونخ.
وتمكن لويس سواريز من تسجل الهدف الثاني في الدقيقة 57 ولكن بايرن ميونخ لم يستسلم وسجل أربعة أهداف أخرى عن طريق كل من كيميش في الدقيقة 63 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 82 وفيليب كوتينيو في الدقيقة 85 89.
يُذكر أن بايرن ميونخ سيواجه الفائز من مباراة الغد بين مانشستر سيتي وليون.
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